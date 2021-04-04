رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يتفقد استعدادات معرض أهلا رمضان

تفقد العميد محمد الأعصر، رئيس مباحث التموين بمحافظة الإسماعيلية، معرض أهلا رمضان، صباح اليوم، يرافقه أحمد إسماعيل، رئيس الشؤون الاقتصادية والتجارية بالغرفة، وأحمد منصور، مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات ومتابعة العارضين والمنتجات قبل افتتاح المعرض.وشملت جولة رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية المرور على كافة العارضين، وفحص كافة المنتجات المعروضة من السلع الغذائية الطازجة والمجمدة، والسلع الرمضانية والتأكد من جودتها وصلاحيتها لتقديمها للجمهور طوال فترة إقامة المعرض والتي تستمر من اليوم ولمدة شهر.جدير بالذكر أن المعرض سيتم افتتاحه مساء اليوم في الساعة الثامنة مساءًا، بحضور اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والنائب أحمد عثمان، رئيس الغرفة.