رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يتفقد استعدادات معرض أهلا رمضان

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:01 م
رئيس مباحث تموين
رئيس مباحث تموين الإسماعيلية
مصطفى دياب
طباعة
تفقد العميد محمد الأعصر، رئيس مباحث التموين بمحافظة الإسماعيلية، معرض أهلا رمضان، صباح اليوم، يرافقه أحمد إسماعيل، رئيس الشؤون الاقتصادية والتجارية بالغرفة، وأحمد منصور، مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات ومتابعة العارضين والمنتجات قبل افتتاح المعرض.

وشملت جولة رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية المرور على كافة العارضين، وفحص كافة المنتجات المعروضة من السلع الغذائية الطازجة والمجمدة، والسلع الرمضانية والتأكد من جودتها وصلاحيتها لتقديمها للجمهور طوال فترة إقامة المعرض والتي تستمر من اليوم ولمدة شهر.

جدير بالذكر أن المعرض سيتم افتتاحه مساء اليوم في الساعة الثامنة مساءًا، بحضور اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والنائب أحمد عثمان، رئيس الغرفة.
رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يتفقد استعدادات معرض أهلا رمضان
رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يتفقد استعدادات معرض أهلا رمضان
رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يتفقد استعدادات معرض أهلا رمضان
رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يتفقد استعدادات معرض أهلا رمضان
رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يتفقد استعدادات معرض أهلا رمضان
رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يتفقد استعدادات معرض أهلا رمضان
رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يتفقد استعدادات معرض أهلا رمضان
رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يتفقد استعدادات معرض أهلا رمضان
رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يتفقد استعدادات معرض أهلا رمضان
رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يتفقد استعدادات معرض أهلا رمضان

موضوعات متعلقة

4 مشاهد أبهرت العالم في حفل موكب المومياوات الملكية

إطلاق أول نظام برمجى متكامل لحجز تذاكر المتحف القومى للحضارة المصرية

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021


الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمي

image description

محافظ أسيوط: تنظيم ندوات تعريفية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل للعاملين في مجال المكتبات الجامعية

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

جائحة كورونا تُعيد الجدل بشأن حق المتاحف في بيع أعمالها

استقالة المدير الفني لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

السباحة العالمية «إيكي» تخلف كل التوقعات وتتأهل للأولمبياد

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

عرض 4 ليال لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

مثقفون مصريون عن موكب المومياوات: «رسالة مصر للعالم.. نحن هنا»

«الهارب».. قصة تشيخوف عن كذب الكبار