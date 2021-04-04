«مستقبل وطن» ينظم قافلة طبية للعيون بحجازة قبلي في قنا

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، تنفيذ قوافل طب وجراحة العيون لليوم الثالث على التوالي، ونظمت الوحدة الحزبية بقرية حجازة قافلة موسعة لخدمة أهالي قرية حجازة قبلي.تأتي القافلة في ضوء تنفيذ الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وحرصه على إطلاق وتنظيم المبادرات والفعاليات للنهوض بالمجتمع وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى شتى المجالات، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والمحاسب هشام قدوس العماري، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، وتحت إشراف العمدة ياسر مختار وهب الله، أمين الحزب بمركز قوص.وأوضح أمين الحزب بمركز قوص، انه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ القافلة، لافتا إلى أن القافلة استهدفت فى يومها الأول قرية جزيرة مطيرة، ونجحت فى توقيع الكشف على 130 مواطنا، وتحويل 30 حالة لمركز سمايل لإجراء عمليات بنصف الثمن، كما تم الاتفاق على عمل عدد 40 نظاره طبية للحالات التي استدعت حالتها ذلك، بينما تم تنفيذ القافلة فى اليوم الثاني داخل قرية جراجوس وتم توقيع الكشف على 105 مواطنين، وتحويل 28 إلى المركز لإجراء عمليات بنصف الثمن، وعمل 29 نظارة طبية.من جهته قال الدكتور عبدالله السباعي، أمين التدريب والتثقيف بأمانة حزب مستقبل وطن بقوص، إن القافلة استهدفت فى يومها الثالث قرية حجازة قبلي، حيث تم توقيع الكشف على 102 مواطن، وتحويل 25 حالة للمركز لإجراء عمليات بنصف الثمن، وعمل 15 نظارة طبية، مؤكدا أن القافلة تأتى فى إطار المبادرات المجتمعية التي يحرص الحزب على تنفيذها للنهوض بالمجتمع وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى شتى المجالات.فيما أكد أحمد توفيق الخطيب، أمين المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بقوص، أن القوافل الطبية مستمرة لتغطى كل قري مركز قوص، لتقديم خدماتها لأهالينا، وستمتد تباعا لتشمل كافة مراكز المحافظة.