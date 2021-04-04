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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير الكويت يجدد في اتصال هاتفي بملك الأردن وقوف الكويت إلى جانب المملكة

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:00 م
نواف الأحمد
نواف الأحمد
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أكد أمیر دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح في اتصال ھاتفی أجراه ظھر الیوم بالملك عبدالله الثاني بن الحسین ملك المملكة الأردنیة الھاشمیة، مجددا وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة الأردنیة الھاشمیة الشقیقة وتأییدھا لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذھا الملك عبدالله الثاني بن الحسین وولي العھد الأمیر الحسین بن عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقیقة، انطلاقا مما یربط البلدین الشقیقین من روابط وثیقة وراسخة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد شدد أمير الكويت خلال الاتصال الهاتفي على أن أمن واستقرار المملكة الأردنیة الھاشمیة من أمن واستقرار دولة الكویت ومتمنيا أن یحفظ المملكة الأردنیة الھاشمیة من كل سوء وأن یدیم علیھا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدھار.

وأعرب الملك عبدالله الثاني بن الحسین ملك المملكة الأردنیة الھاشمیة الشقیقة عن بالغ شكره وتقدیره لأمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح على ھذه المبادرة الكریمة وھذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاریخیة الراسخة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین ومتمنيا لدولة الكویت كل التقدم والازدھار.

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