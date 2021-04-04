«ميكانيكا الري» تبحث عجز العمالة وتستعد لتوفير المياه

عقدت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعا مع مندوبي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة وبحث عجز العمالة والفنيين بالمحطات التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية.أيضا اجتمع المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس المصلحة، مع رؤساء الإدارة المركزية للمحطات والمشروعات، لاستبيان موقف المحطات الجديدة والمشاريع الجاري تنفيذها، واستكمال منظومة المخازن وجاهزية المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات وموسم الزراعات الحالي، كما تم التأكيد على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنب العدوى والإصابه بفيروس كورونا المستجد، وتعقيم مباني الإدارات المركزية والعامة والمعامل بصورة يومية حفاظا على العاملين.يأتي ذلك فيما يتم متابعة الأعمال على محطات صرف إدكو وحلق الجمل والعطف الثلاثة، لمتابعة حالة المحطات والاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات وزراعات الصيف، بجانب متابعة محطة "أم دينار" ومحطات الحمامي ومحطة أبوالمنجا لمتابعة الحالة الفنية والأمنية وحسن سير العمل وانتظام الورادي وأعمال الصيانة والتشغيل، كما يتم متابعة جاهزية جميع الوحدات للتشغيل والإيفاء بساعات التشغيل لري الزمامات والمتابعة والاطمئنان على وحدات الطوارئ المركبة أمام محطة بلبيس قبلي، وجاهزية الوحدات لسحب أي زيادة في المنسوب والمحافظة على منسوب آمن أمام المحطات.