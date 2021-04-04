احتفال عيد القيامة بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بروما

احتفلت كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بروما، بأحد القيامة.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ترأس القداس الأب روماني فوزي راعي الكنيسة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك بمشاركة الأب بيتر جادالله اليسوعي، وحضور شعب الكنيسة، مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.