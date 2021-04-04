محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المشروعات

شدد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، على سرعة إنجاز ورفع معدلات التنفيذ بكافة المشروعات التي تتم بنطاق المحافظة لضمان الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة نظرًا لقرب انتهاء العام المالي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية للأعمال حفاظًا على الصالح العام.جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري، والمستشار القانوني، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ورئيس شركة كهرباء المنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا، ومدير فرع هيئة الطرق والكباري بالمنوفية وعدد من مديري إدارات الديوان العام.كما وجه محافظ المنوفية بسرعة الانتهاء من حصر الأسماء المستحقة لسكن كريم بمركزي أشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع ضرورة وضع خطة محددة لإخلاء المنازل من المواطنين ووضع تصور لإقامة الأهالي خلال فترة الانشاءات حفاظًا عليهم ومراعاة لحقوقهم، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية والمنطقة المركزية ومؤسسة حياة كريمة لإزالة أي معوقات تعترض التنفيذ في حينه والتعامل الفوري معها، مؤكدًا علي وكلاء الوزرات ومديري المديريات بالتواصل والتنسيق الدائم مع وزارتهم لتحديد المشروعات المركزية التي سيتم تنفيذها وإخطار المحافظة بها لعمل التنسيقات المطلوبة مع الهيئة الهندسية ووزارة التنمية المحلية.ولقرب حلول شهر رمضان المبارك، وجه محافظ المنوفية مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وشركات الجملة وبالتعاون مع رجال الأعمال بتقديم كافة أوجه الدعم لمنافذ (أهلا رمضان ) من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين، وتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري والسيطرة على جشع التجار وكذا شن الحملات التموينية يوميًا على كافة المحلات والمصانع والأسواق لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.كما وجه محافظ المنوفية رئيس قطاع الكهرباء بالإسراع في توصيل الكهرباء للمحطات تمويل الغاز الطبيعي للسيارات، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتدبير أماكن مناسبة وتجهيزها لإقامة معارض (أهلا رمضان ) مع توفير مصدر الكهرباء وتوفير العارضين بكافة السلع بالتنسيق مع مديرية التموين.كما شدد محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف المتابعة المستمرة لرفع تراكمات القمامة يوميا أولا بأول والاهتمام بالمظهر الجمالي العام وتجميل مداخل المدن والميادين العامة لتيسير وسهولة الحركة المرورية أمام المواطنين، وكذا التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل حلها ميدانيًا ومشاركة المجتمع المدني في بناء المشروعات الخدمية ذات النفع العام.وفيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة والجهات الأمنية لإزالة كافة أشكال التعديات والتعامل الفوري معها في المهد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها.كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة الاستعداد الكامل ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا والوقوف على مدي جاهزية المديرية من حيث توفير الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية بمخازن المستشفيات.وفى نهاية الاجتماع وجه بالمتابعة المستمرة لأعمال تطهير الترع والمساقى الخصوصية بنطاق المحافظة لوصول المياه إلى نهايات الترع لتسهيل عملية الري للمزارعين خلال فترة الصيف، والتشديد برفع نواتج التطهير أولا بأول حفاظا على المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين.