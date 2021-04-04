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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تفاصيل مطالبات المصنعين والمستثمرين أمام «صناعة النواب»

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، باستراتيجية واضحة من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، بجانب المساندة وتقليل التكلفة على المصانع.

وطالب عارف، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، بضرورة فض اشتباكات الوزارات وبعضها البعض وبين الجهات المختلفة، وتوضيح حصول المستثمر على مميزاته دون الدخول في هذه الاشتباكات.

وأوضح، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار، يتطلب الأمر ارتفاع جودة المنتج المصري، وكان هناك مجهودات سابقة من أحد وزراء الصناعة بتطبيق قانون 43 لتقليل الواردات وهذا عاد بالنفع على الصناعات.

وفيما يتعلق بتقليل تكاليف المدخلات على الصناعة كالغاز والكهرباء، أفاد عارف أنه يجب على المستثمر العمل على وضع استراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة لتحديد نسبة الأهدار في كل صناعة أولا، مؤكدا أنه يجب أن تكون نسبة المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوى وتكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر وذلك عن طريق تقليل التكاليف وتقليل أسعار المدخلات الصناعية.

وأوضح أيمن رضا، العضو المنتدب للشركة المصرية للمنتجات الورقية والكرتون، أن مشكلة تسليم الأراضي للمستثمرين يجب أن تعود لهيئة المجتمعات العمرانية، لأن هناك مشاكل كثيرة حدثت فيها انهكت المستثمرين، وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة أوضح أنه يجب أن يتم تعديلها بشكل يتوافق مع الربح السنوي، وليس بنسبة ثابتة.

وعلق عادل الشنواني، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان على دعم الصادرات، بأنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرين على هذا الدعم، كما أن هناك اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لمن تفعل حتى الآن موضحا أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار.

وأشار إلى أن هناك بعض الهيئات والأماكن داخل مصر لا تقبل المنتج المصري، مطالبا بضرورة فتح التسويق للمنتج المصري داخل مصر، متابعا: "من غير المقبول أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوق جيد خارج مصر وداخل الدولة هنا لا تجد لها منافذ بيع"، كما طالب بضرورة سرعة انتهاء التراخيص الجديدة بكل مصنع.

وعلق شحاتة أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة على القائمة البيضاء، موضحا أن لتطبيق القائمة البيضاء على جميع المصانع يجب أن تكون جميع المصانع مؤهلة لذلك فهناك بعض المصانع غير مؤهلة لذلك، وأكد أنه يجب أن يتم النظر لقانون 43 بشكل آخر لأن فيه بعض النقاط التي يجب أن يتم مناقشتها من جديد.

وقال السيد بسيوني، عضو مجلس إدارة الجمعية: "هناك حزمة معوقات تقف أمام المصنعين بدايتا بضرورة توضيح من هو المسئول عن المُصنع؟، فنحن نريد أب يتبنى الصناعة ويجب أن تكون وزارة الصناعة هي هذا الأب، وعلى هيئة التنمية الصناعية أن تزيل المعوقات التى تضعها أمام المستثمر، فهناك تعطل واضح من قبل بعض الموظفين في الدولة، كما أن هناك تخبط بين العديد من الجهات".

وعلق المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، أنه لابد من إعادة هيكلة التنمية الصناعية وتزوديها بالموظفين وخاصة خريجي الجامعات، مضيفا أن القانون المنتظر لائحته التنفيذية خلال شهر، كما وعدت الوزيرة من قبل بحل هذه الأزمات بنسبة 90%؜، مطالبا بإلغاء القوانين القديمة وعمل قانون صناعة موحد.

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