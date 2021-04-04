رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يبدأ الدورة التكوينية لخدام كنائس القاهرة

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:54 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
بدأت دورة التكوينية لخدام كنائس القاهرة، اليوم الأحد، بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

وجاء الافتتاح بكلمة تشجيعية من الأنبا باخوم، كما احتوى اليوم أيضًا على لقائين الأول بعنوان "مقدمة الكتاب المقدس عن العهد القديم"، مع الأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا، فيما كان اللقاء الثاني بعنوان "الوحي والإلهام في الكتاب المقدس"، مع محسن مجدي، عضو لجنة إعداد المناهج بمكتب التعليم المسيحي.

وتعقد الدورة تحت رعاية وحضور غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، وبإشراف الأب الدكتور يونان شحاتة، مسئول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة.

وألقى البطريرك كلمة تشجيعية للحاضرين، مشيرًا إلى أهمية تكوين الخدام، ليعكس صورة المسيح، مختتمًا اللقاء بالبركة الرسولية.

موضوعات متعلقة

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم


الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمي

image description

محافظ أسيوط: تنظيم ندوات تعريفية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل للعاملين في مجال المكتبات الجامعية

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

جائحة كورونا تُعيد الجدل بشأن حق المتاحف في بيع أعمالها

استقالة المدير الفني لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

السباحة العالمية «إيكي» تخلف كل التوقعات وتتأهل للأولمبياد

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

عرض 4 ليال لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

مثقفون مصريون عن موكب المومياوات: «رسالة مصر للعالم.. نحن هنا»

«الهارب».. قصة تشيخوف عن كذب الكبار