بطريرك الأقباط الكاثوليك يبدأ الدورة التكوينية لخدام كنائس القاهرة

بدأت دورة التكوينية لخدام كنائس القاهرة، اليوم الأحد، بالمقر البطريركي بكوبري القبة.وجاء الافتتاح بكلمة تشجيعية من الأنبا باخوم، كما احتوى اليوم أيضًا على لقائين الأول بعنوان "مقدمة الكتاب المقدس عن العهد القديم"، مع الأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا، فيما كان اللقاء الثاني بعنوان "الوحي والإلهام في الكتاب المقدس"، مع محسن مجدي، عضو لجنة إعداد المناهج بمكتب التعليم المسيحي.وتعقد الدورة تحت رعاية وحضور غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، وبإشراف الأب الدكتور يونان شحاتة، مسئول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة.وألقى البطريرك كلمة تشجيعية للحاضرين، مشيرًا إلى أهمية تكوين الخدام، ليعكس صورة المسيح، مختتمًا اللقاء بالبركة الرسولية.