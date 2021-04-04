ملك زاهر توجه رسالة لأحمد السقا عبر «إنستجرام»
الأحد 04/أبريل/2021 - 03:22 م
هبه محمدطباعة
شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، جمهورها بصورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
و ظهرت الفنانة الشابة في الصورة بملابس صعيدية من كواليس مسلسل نسل الأغراب برفقة الفنان أحمد السقا، وعلقت قائلة:"فخورة اني وقفت قدامك ومثلت معاك، بجد عمري ما شفت فطيبة وجدعنة وحنية وتواضع، حضرتك كنت بجد أب تاني لي واتعلمت منك حاجات كتير اوي، حضرتك المعني الحقيقي لكلمة نجم كان بيبقي من اسعد الأيام اللي هامثل فيها قدامك، باحب حضرتك أوي ربنا يخليك لينا ويحفظك وينجحك ويكرمك دايما يارب".
جدير بالذكر، ان مسلسل "نسل الأغراب" يشارك في بطولته كل من مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى. اضغط
و ظهرت الفنانة الشابة في الصورة بملابس صعيدية من كواليس مسلسل نسل الأغراب برفقة الفنان أحمد السقا، وعلقت قائلة:"فخورة اني وقفت قدامك ومثلت معاك، بجد عمري ما شفت فطيبة وجدعنة وحنية وتواضع، حضرتك كنت بجد أب تاني لي واتعلمت منك حاجات كتير اوي، حضرتك المعني الحقيقي لكلمة نجم كان بيبقي من اسعد الأيام اللي هامثل فيها قدامك، باحب حضرتك أوي ربنا يخليك لينا ويحفظك وينجحك ويكرمك دايما يارب".
جدير بالذكر، ان مسلسل "نسل الأغراب" يشارك في بطولته كل من مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى. اضغط