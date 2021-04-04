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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح المعرض الفني لموهوبي الأزهر و«الفنون التطبيقية» بجامعة بني سويف

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:50 م
افتتاح المعرض الفني
افتتاح المعرض الفني لموهوبي الأزهر
بنى سويف - محمد حفيظ
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افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات المعرض الفني للموهوبين من طلاب وأساتذة الأزهر وطلاب كلية الفنون التطبيقية وبمشاركة 700 عمل فنى.

وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور تامر عبداللطيف عميد الكلية، والمستشار هشام الرفاعي نائبًا عن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور منصور أن المعرض يأتي في إطار التعاون والمشاركة المجتمعية بين الجامعة ومؤسسة الأزهر الشريف،لافتًا أن كلية الفنون قامت بعمل مجموعة من الندوات وورش العمل دعما للنشاط الفني للموهوبين لأبناء الأزهر.

وذلك بهدف دعم الابتكار من أجل إعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن،بالإضافة إلى اكتشاف أصحاب المواهب ورعايتهم والاهتمام بصقل مواهبهم.

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