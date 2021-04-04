رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جمعية المؤلفين والملحنين تنعى شاكر الموجى

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:02 م
شاكر الموجى
شاكر الموجى
حسن أمين
طباعة
نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن الكبير شاكر الموجي، الذي وافته المنية، أمس السبت، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الراحل قدم خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 250 أغنية من ألحانه و20 أغنية من كلماته مع كبار الفن المصري والعربي أمثال جورج وسوف، وراغب علامة، وميادة الحناوي، وكارول سماحة، ووائل كفوري ووليد توفيق ووائل جسار.

وتعد أشهر أغنيات الموجي التي لحنها هي "طبيب جراح، زمن العجايب، وياللي تعبنا سنين فى هواه" مع الفنان جورج وسوف، وأغنيات "رحال وصباحية حد والمعادلة الصعبة" مع راغب علامة، كما أنه قدم أولى أغنيات الفنانة نانسي عجرم "محتجالك" عام 1998.

شاكر الموجي أسمه الحقيقي شاكر أبو شعيشع عبد الرسول من مواليد عام 1952، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين في 25 من شهر مايو عام 1981، وهو نجلة شقيقة الموسيقار الراحل محمد الموجي ومن مواليد منطقة القلعة، وتخرج من معهد الموسيقى وكانت أولى أغنياته التى لحنها «ياللي تعبنا سنين فى هواه» للفنان الكبير محمد رؤوف التى اعاد غنائها فيما بعد الفنان جورج وسوف، وفي عام 1997 سافر للعاصمة الفرنسية باريس لاستكمال دراسة الموسيقى.

موضوعات متعلقة

حفيدات نفرتيتي وحتشبسوت.. نساء في حفل الموكب الملكي يبهرن العالم

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إخلاء دار أوبرا سيدنى إثر تسرب للغاز

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

عرض 4 ليالي لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

«الهارب».. قصة تشيخوف عن كذب الكبار

«المصرية اللبنانية» تصدر «للقلب مرسى أخير» لرشا سمير