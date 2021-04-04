4 ليال لباليه «دون كيشوت» بالمسرح الكبير

استمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الهادفة إلى إعادة إنتاج أشهر وأهم الأعمال الكلاسيكية العالمية.. تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل العرض الشهير دون كيشوت من إخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى وذلك لمدة 4 ليال متتالية تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة 6، 7، 8، 9 ابريل على المسرح الكبير.الباليه تصميم ماريوس بيتيبا والموسيقى لودفيج مينكوس ومستلهم من رواية شهيرة تحمل نفس الاسم للكاتب الإسبانى ميجول ثربانتس وتدور أحداثه حول دون كيشوت الفارس النبيل غريب الأطوار الذى يحلم بحبيبته دولسينا حيث يطلب من خادمه سانشو الاستعداد للقيام برحلة طويلة للبحث عنها وإثبات بطولته الزائفة وأثناء الرحلة يلتقى بالفتاة كيترى والفتى الفقير بازيل ويلجآن له لمساعدتهما فى الزواج رغم رفض لورينزو والد الفتاة وتتوالى الأحداث وينجح دون كيشوت فى إقناع الوالد بالموافقة على زواج كيترى وبازيل ثم يواصل رحلته للبحث عن محبوبته الغائبة.