محافظ الفيوم يستقبل وكيل الأزهر الشريف

محافظ الفيوم يستقبل وكيل الأزهر الشريف
الأحد 04/أبريل/2021 - 01:48 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، في مستهل زيارته للمحافظة، حيث يشارك والوفد المرافق له في فعاليات الجلسة الافتتاحية لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية مع شباب جامعة الفيوم تحت عنوان "الأسرة المصرية حقوق وواجبات".
حضر اللقاء الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، والشيخ مصطفى راشد رئيس المنطقة الأزهرية بالفيوم، وعدد من قيادات ومشايخ الأزهر الشريف.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين الأزهر الشريف، ومحافظة الفيوم، فى دعم القطاعات التنموية والخدمية من خلال مشاركة طلاب وعلماء جامعة الأزهر في تطوير بحيرة قارون والاستزراع السمكي بالبحيرة، فضلًا عن تنفيذ المبادرات التوعوية، التي تهدف إلى نشر المنهج الوسطي للإسلام ومحاربة الفكر المتطرف، لافتًا إلى أن المحافظ ناقش مع وكيل الأزهر التوسع في إنشاء صرح علمي كبير كفرع لجامعة الأزهر بمنطقة دمو بالفيوم، يشتمل على أكبر عدد من الكليات لخدمة طلاب الأزهر من أبناء المحافظة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم أيضًا خلال اللقاء استعراض جهود الأزهر الشريف خلال الفترة الماضية فى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوعية الشباب المقبلين على الزواج، بأهمية الزواج فى تكوين الأسر المصرية، والبحث فى أسباب الطلاق كوقاية استباقية للحفاظ على كيان الأسر.
ومن جانبه رحب محافظ الفيوم، بوكيل الأزهر والوفد المرافق له، وأشار إلى أهمية دور الأزهر في هذه المرحلة الهامة، والتي تحتاج إلى الارتقاء بمستوى الوعي لدى الشباب والمواطنين وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، كما أن الدولة تعول كثيرًا على الأزهر بصفته منارة العلم والمؤسسة الدينية الأقدم والأكبر على مستوى العالم، إذ يرجع عمر الأزهر لأكثر من ألف سنة.
وأشار المحافظ إلى أهمية ما يقوم به الأزهر في مجال توعية الشباب المسلم بمفاهيم الإسلام السمحة والتصدي للأفكار الهدامة وتوضيح الصورة الحقيقة للإسلام، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد تكاملًا بين كافة مؤسسات الدولة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق التنمية ومواجهة التحديات.
فيما أعرب وكيل الأزهر الشريف، عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، معربًا عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم لحفاوة الاستقبال والترحيب، مستعرضًا عددًا من المحاور التي يعمل من خلالها الأزهر في تنفيذ برنامجه الدعوي والتوعوي، والركائز الأساسية التي تتوافر به، مشيرًا إلى أن الأزهر يستهدف التوسع في تلك الجهود للدفع بجهود الدولة في مختلف المجالات من خلال امتداد جهود الأزهر إلى أكبر قطاع ممكن من الشعب المصري.
وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ الفيوم، ووكيل الأزهر الشريف، الدروع التذكارية، تقديرًا للجهود المبذولة في دعم برامج التنمية على أرض المحافظة.
حضر اللقاء الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، والشيخ مصطفى راشد رئيس المنطقة الأزهرية بالفيوم، وعدد من قيادات ومشايخ الأزهر الشريف.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين الأزهر الشريف، ومحافظة الفيوم، فى دعم القطاعات التنموية والخدمية من خلال مشاركة طلاب وعلماء جامعة الأزهر في تطوير بحيرة قارون والاستزراع السمكي بالبحيرة، فضلًا عن تنفيذ المبادرات التوعوية، التي تهدف إلى نشر المنهج الوسطي للإسلام ومحاربة الفكر المتطرف، لافتًا إلى أن المحافظ ناقش مع وكيل الأزهر التوسع في إنشاء صرح علمي كبير كفرع لجامعة الأزهر بمنطقة دمو بالفيوم، يشتمل على أكبر عدد من الكليات لخدمة طلاب الأزهر من أبناء المحافظة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم أيضًا خلال اللقاء استعراض جهود الأزهر الشريف خلال الفترة الماضية فى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوعية الشباب المقبلين على الزواج، بأهمية الزواج فى تكوين الأسر المصرية، والبحث فى أسباب الطلاق كوقاية استباقية للحفاظ على كيان الأسر.
ومن جانبه رحب محافظ الفيوم، بوكيل الأزهر والوفد المرافق له، وأشار إلى أهمية دور الأزهر في هذه المرحلة الهامة، والتي تحتاج إلى الارتقاء بمستوى الوعي لدى الشباب والمواطنين وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، كما أن الدولة تعول كثيرًا على الأزهر بصفته منارة العلم والمؤسسة الدينية الأقدم والأكبر على مستوى العالم، إذ يرجع عمر الأزهر لأكثر من ألف سنة.
وأشار المحافظ إلى أهمية ما يقوم به الأزهر في مجال توعية الشباب المسلم بمفاهيم الإسلام السمحة والتصدي للأفكار الهدامة وتوضيح الصورة الحقيقة للإسلام، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد تكاملًا بين كافة مؤسسات الدولة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق التنمية ومواجهة التحديات.
فيما أعرب وكيل الأزهر الشريف، عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، معربًا عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم لحفاوة الاستقبال والترحيب، مستعرضًا عددًا من المحاور التي يعمل من خلالها الأزهر في تنفيذ برنامجه الدعوي والتوعوي، والركائز الأساسية التي تتوافر به، مشيرًا إلى أن الأزهر يستهدف التوسع في تلك الجهود للدفع بجهود الدولة في مختلف المجالات من خلال امتداد جهود الأزهر إلى أكبر قطاع ممكن من الشعب المصري.
وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ الفيوم، ووكيل الأزهر الشريف، الدروع التذكارية، تقديرًا للجهود المبذولة في دعم برامج التنمية على أرض المحافظة.
محافظ الفيوم يستقبل وكيل الأزهر الشريف
محافظ الفيوم يستقبل وكيل الأزهر الشريف
محافظ الفيوم يستقبل وكيل الأزهر الشريف
محافظ الفيوم يستقبل وكيل الأزهر الشريف