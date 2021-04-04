المشدد 6 سنوات لعاملين لاتجارهما بالهيروين فى البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاملين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه لاتجارهما في جوهر الهيرون المخدر في البساتين.صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.كشف أمر الإحالة قيام المتهمين مصطفى ع، عامل، وسيد س، عامل بحيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.