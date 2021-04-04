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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دورة تدريبية لإنتاج خرائط التركيب المحصولى من صور الأقمار الصناعية

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:45 م
الدورة التدريبية
الدورة التدريبية
وائل القمحاوى
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بدأت فعاليات الدورة التدريبية لإنتاج خرائط التركيب المحصولى من صور الأقمار الصناعية، والتى ينظمها قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، فى إطار مشروع تحقيق أهداف أجندة ٢٠٣٠ لكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة FAO بمركز تدريب الصرف بطنطا.

وافتتحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، الأحد، أعمال الدورة التدريبية حول إنتاج خرائط التركيب المحصولى لاستخدامها لحساب كميات البخر لتحديد كفاءة الرى، وذلك من خلال تدريب الرفع الحقلى لعينات المحاصيل الزراعية.

وأشارت رئيس قطاع التخطيط، إلى أن النظام يعتمد على قياسات حقلية فعلية ويوجد أجهزة لقياس نسبة البخر، وسوف يتم تطبيق هذا النظام من خلال صور الأقمار الصناعية لمصر كلها، وبالتعاون مع الجهات البحثية لقياس كمية المياه التى يستهلكها النبات، لإعادة تقييم الوضع، بالإضافة إلى إيجاد عدالة فى توزيع المياه.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة والخطة القومية للموارد المائية 2037 والتى تسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل فى تحسين نوعية المياه، وترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه، ومتابعة الأهداف وطبيعة الموارد المائية وتوزيعها بكفاءة.
دورة تدريبية لإنتاج خرائط التركيب المحصولى من صور الأقمار الصناعية
دورة تدريبية لإنتاج خرائط التركيب المحصولى من صور الأقمار الصناعية
دورة تدريبية لإنتاج خرائط التركيب المحصولى من صور الأقمار الصناعية
دورة تدريبية لإنتاج خرائط التركيب المحصولى من صور الأقمار الصناعية

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