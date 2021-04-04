مسؤولي اجتماعات الشباب الكاثوليك بالمنيا يستقبلون «الإيبارشي»

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه اجتمعت لجنة الشباب الإيبارشي مع مسؤولي اجتماعات الشباب بالكنائس، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يأتي ذلك لوضع خطة عامة لكل شباب الإيبارشية، وكيفية تنشيط اجتماعات الشباب داخل الكائس، حيث نتج عن اللقاء أفكار تفيد الخدمة بوجهٍ عام والشباب بوجهٍ خاص.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.