تأجيل محاكمة المتهمين بخلية إمبابة الإرهابية لـ6 يونيو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 12 متهما بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، لجلسة 6 يونيو للمرافعة.ووجه للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصلحته وأمنه وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الاجتماعى، بأن تولى تأسيس خلية بالجماعة المسماة "داعش".‎