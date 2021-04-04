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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2806 إصابات جديدة بكورونا فى فلسطين

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:50 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
مروة عنبر
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 25 وفاة، و2806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1589 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 201 مصاب بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 61 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 624 مريضًا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 91626، بينهم 11129 تلقوا جرعتين من اللقاح.

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