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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«سعفان» ومحافظ الأقصر يسلمان 205 متدربين شهادات إتمام التدريب

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:11 م
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الأقصر مصطفى ألهم، اليوم السبت، 205 شهادات إتمام الدورات التدريبية للجنسين مجانا، على مهن التدريب بمركز الرضوانية، ومهن الخياطة والتفصيل، وكهرباء تركيبات ـ وسباكة صحية بوحدة التدريب المتنقلة التي وفرتها وزارة القوى العاملة لخدمة أبناء محافظة الأقصر، وتواجدها أمام ساحة الطيب فى مدينة القرنة غربى المحافظة، لتقدم تدريبات مهنية مميزة للشباب والفتيات على مختلف الحرف.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لتسليم بوالص تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الأقصر، بحضور محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وعبده هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير: إن التدريب على المهن المذكورة يأتي نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن المديريات تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم، وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة.

وقال إن هناك 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى، مشيرا إلى أن كل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، مؤكدًا أنه تتم متابعة هذه الآلية لتقييمها أولًا بأول.

وكان الوزير قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.
«سعفان» ومحافظ الأقصر يسلمان 205 متدربين شهادات إتمام التدريب
«سعفان» ومحافظ الأقصر يسلمان 205 متدربين شهادات إتمام التدريب
«سعفان» ومحافظ الأقصر يسلمان 205 متدربين شهادات إتمام التدريب
«سعفان» ومحافظ الأقصر يسلمان 205 متدربين شهادات إتمام التدريب

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