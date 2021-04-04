الكنيسة الكاثوليكية تُنظم معسكر تربوي لأطفال الحضانة

نظمت وحدة الحضانة الدامجة بأسلوب منتسوري بمركز سيتي بالإسكندرية، معسكر تربوي لأطفال الحضانة.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تخلل المعسكر العديد من الفقرات التربوية، تتضمن شرح المفاهيم المختلفة، منها فصول السنة المختلفة، والتعرف على عناصر الطبيعة المتنوعة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يتم تدريسها بطريقة منتسوري أي من خلال الصور والرسوم الملونة التي تعمل على شد انتباه الطفل، واندماجه.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.