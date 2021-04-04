الكنيسة الكاثوليكية تُطلق مشروعًا لتعليم المهارات اليدوية

كوّن مركز سيتي بالإسكندرية – جمعية كاريتاس مصر، فصل مهني تأهيلي لتعليم المهارات اليدوية، والمهارات الاجتماعية اللازمة للعمل والدمج المجتمعي.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك للبنات بمركز شباب السيوف.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القائم بالتدريب أولياء امور لجنة المساندة بمشروع السيوف.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.