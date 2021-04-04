محافظ الإسكندرية لوفد برلماني: الشباب الأقدر على الإدارة مستقبلا

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الشباب هم الأقدر على الإدارة الفترة المقبلة، باعتبارهم يمثلون القطاع الأكبر داخل شريحة المجتمع المصري.جاء ذلك خلال استقبال الشريف وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، والذي يزور المحافظة لتفقد عدد من مراكز الشباب.وأكد محافظ الإسكندرية، أن الأندية الموجودة في نطاق المحافظة تعد من الأكبر في مصر، منها الاتحاد والأولمبي وسبورتنج والصيد، وجميعها لها تاريخ كبير في خريطة الحياة الرياضية، كما تملك استاد الإسكندرية والذي تم تطويره للدرجة التي جعلته أفضل من استاد القاهرة، وفق تعبيره، مؤكدا أن الصالة المغطاة به تحتاج إلى 80 مليون جنيه حتى تكتمل كافة الإنشاءات.وأوضح، أن استاد الإسكندرية رمز للمحافظة وتم إنشاءه في العاصمة الثانية قبل استاد القاهرة، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لاستكمال الصالة المغطاة، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد جهدا غير عادي على مستوى الاهتمام بمراكز الشباب.ووجه المحافظ حديثه لرئيس لجنة الشباب بمجلس النواب قائلا: "نرحب بأي ملاحظات ستصدر عن تلك الزيارة وستكون محل اهتمام المحافظة ووزارة الشباب".وخلال اللقاء، طرح النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، مشكلة تأخر الانتهاء من منشأت مركز شباب السيوفي 2، حيث تهرب المقاول المسئول عن تنفيذ المشروع، مطالبا مسئولي وزارة الشباب بضرورة حل تلك الإشكالية.ومن جهته، وعد أشرف البجيرمي، مدير الإدارة المركزية للهيئات الشبابية، بحل تلك المشكلة في أسرع وقت، لافتا إلى أن الوزارة ستنتهي من جميع مراكز الشباب التي بدأ العمل فيها في الموعد المحدد مسبقا.ومن المقرر أن تتفقد اللجنة عدد من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، منها مركز شباب العامرية، برج العرب القديم، الجزائر، بهيج، وتختتم زيارتها بتفقد ستاد الإسكندرية، ناديي الاتحاد، الأولمبي، مركز شباب الأنفوشي والسيالة وسموحة والجياد.