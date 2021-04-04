«عين رع العظيمة».. كلمات أنشودة «مهابة إيزيس» بحفل موكب المومياوات الملكية

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الترجمة:



كلمات مهيبة وشعور بالفخر والانتماء ملأ صدور كل مصري، في حدث لن يتكرر، بنقل 22 مومياء ملكية لـ18 ملكًا مصريًا قديمًا، و4 ملكات، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.الحفل أيقظ جيناتنا المصرية الخالصة، وأقدم كل مصري على سماع "مهابة إيزيس" من كتاب الموتى، دون دراية بمعاني الكلمات، إلا أن المقطوعة الخالدة ظلت في آذان المصريين يرددونها بأرواحهم.وقدمت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ترجمة الكلمات المقطوعة التي أنشدتها السوبرانو أميرة سليم، في حفل المومياوات الملكية، وهى من ألحان هشام نزيه، بقيادة المايسترو نادر عباسي، بعدما أصبحت حديث جمهور التواصل الاجتماعي.كلمات المقطوعة التي جاءت في حفل المومياوات الملكية وترجمتها، وفقا لكلية سياحة وفنادق بجامعة حلوان:اى رمت نتروأن باجونتس حنوت وعتسنج أن إيست بغ أن اس جت افسنج أن إيست انتس حنوت آمنت تاوى ام اسيبوىسنج أن ايست ايرت رع ور حسوت ام سباتسنج أن إيست ردى نس عات أن نيسو بيتى

يا أيها البشر والآلهة الذين فى الجبل

إنها السيدة الوحيدة

مهابة لإيزيس فإنها التى تلد النهار

مهابة لإيزيس فإنها سيدة الغرب والأرضين معا

مهابة لإيزيس فإنها عين رع عظيمة القدر فى الأقاليم

مهابة لإيزيس فإنها التى تهب الكثير لملك مصر العليا والسفلى

الكلمات من مقطوعة ترنيمة «مهابة إيزيس»، الترجمة والإشراف التاريخي للدكتور ميسرة عبدالله حسين،الغناء والأداء الأوبرالي للفنانة أميرة سليم، من ألحان الفنان هشام نزيه، وقيادة المايسترو نادر عباسي، ومن تقديم أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، ومن أبرز المشاركين في العزف: التمباني لـ رضوى البحيري، الناي: هاني البدري، الربابة: الشاب أحمد منيب، فيولين: سلمى سرور.ووفقا لكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان فإنه بمطابقة الكلمات على الأداء ستشعر بأن هناك كلمات زائدة لم تُذْكَر، لكن هذا غير صحيح، السبب في هذا ذكره الدكتور ميسرة حيث قال: "هذه كلمات الجزء الذى أنشد في الحفل، وهى مقتطفات من افتتاحية ترنيمة «مهابة إيزيس»، ولكن نظرًا لأنه تكرر على لسان الكورال والسوليست بجمل لحنية مختلفة فستشعر أنه أكبر من هذا بكثير، مقطع نصوص الأهرام لم ينشد وتم الاكتفاء بهذه الأنشودة فقط".