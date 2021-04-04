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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان» يتفقد مركز تدريب الرضوانية بالأقصر.. ويدشن 100 شجرة زيتون

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:38 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، جولاته الميدانية بمحافظة الأقصر؛ حيث تفقد مركز التدريب المهني بالرضوانية بعد تطويره بورشة التفصيل الخياطة، والكهرباء والتبريد والتكييف والسباكة وغيرها من الحرف الفنية، والذي يستهدف تدريب الشباب على هذه الحرف.

يأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجًا، وفى ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

وقام الوزير بتدشين 100 شجرة زيتون مثمرة داخل المركز ضمن مبادرة "هنجملها"، التي انطلقت على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور عبدة هاشم خليفة مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر، ومحمد قبطان منسق مبادرة هنجملها.

وقال وزير القوى العاملة: إن المبادرة تهدف إلى تجميل كل محافظات مصر بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلى أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء.

ومن ناحيته، أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة "هنجملها" إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

وكان الوزير قد استمع خلال تفقده مركز التدريب لشرح من مدير المديرية عبده هاشم خليفة؛ حيث أشار إلى أن المركز يعمل بإقامة دورة للتدريب على الخياطة لمدة 150 ساعة موزعة على مدار شهر بأكمله، ويشارك بها 35 متدربا من شتى أنحاء الأقصر، ومن المقرر أن يتم التجهيز للعديد من الدورات في مجال السباكة والكهرباء تصل لمدة 15 ساعة موزعة على مدار شهر، موضحًا أنه في نهاية الدورة سوف يُمنح المُتدرب شهادة اجتياز للدورة، تُمكنه فيما بعد من اقتحام سوق العمل.
«سعفان» يتفقد مركز تدريب الرضوانية بالأقصر.. ويدشن 100 شجرة زيتون
«سعفان» يتفقد مركز تدريب الرضوانية بالأقصر.. ويدشن 100 شجرة زيتون
«سعفان» يتفقد مركز تدريب الرضوانية بالأقصر.. ويدشن 100 شجرة زيتون
«سعفان» يتفقد مركز تدريب الرضوانية بالأقصر.. ويدشن 100 شجرة زيتون

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