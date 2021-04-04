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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

في عام الجائحة.. تراجع حصيلة ضرائب الخدمات السياحية للنصف

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:38 م
جريدة الدستور
منى هيبه
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شهد العام الماضي أزمة اقتصادية حادة شملت جميع القطاعات في مختلف دول العالم بما فيها الدول المتقدمة، نتيجة حالة الإغلاق العام التي أعقبت تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في محاولة لاحتواء الوباء، وكان قطاع السياحة واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا خاصة مع منع تشغيل المنشآت السياحية ووقف الطيران العالمي لعدة أشهر.

وأظهرت الحسابات الختامية للدولة عن العام المالي الماضي، أثر هذه الأزمة على القطاع في مصر، وهو ما بينته قيمة الحصيلة الضريبية التي كان مستهدفًا تحقيقها خلال العام مقارنة بالمنفذ الفعلي لها، حيث كشفت البيانات الواردة في الحسابات الختامية المعروضة على البرلمان عن تراجع حجم الضريبة المحصلة عن الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية خلال العام المالي 2019-2020 بما يزيد عن النصف، موضحًة أنها لم تجاوز 5 مليار و477 مليون جنيه، فيما قدر الربط الأصلي لها في الموازنة العامة لذات العام بنحو 11 مليارا و90 مليون جنيه.

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