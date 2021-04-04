كليّة العلوم الإنسانيّة تناقش بحث التخرج للشماس أمير عبد المسيح

ناقش الشمّاس أمير عبد المسيح بحث تخرجه من كليّة العلوم الإنسانيّة واللاهوتيّة بإكليريكية القديس لاون الكبير للأقباط الكاثوليك.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن بحث الشماس أمير عبد المسيح عن "النشأة التاريخيّة للصابئة المندائيّة وتطورها عبر التاريخ".وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه قد حصل على تقدير امتياز.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.