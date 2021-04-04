مطروح تستعد لاستقبال شهر رمضان

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تكثيف استعدادات كافة الجهات بالمحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم لتوفير كافة مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية مع مواجهة أي مشكلة والعمل على حلها.ووجه محافظ مطروح بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وكافة الجهات المعنية للمرور على الأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.كما وجه محافظ مطروح برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة، خاصة فى كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم استمرار مبادرة تخفيض 30% للسلع الرئيسية بمنافذ التوزيع بالمدن والقرى، مع توفير اللحوم البلدي (الطازجة، المجمدة) بالمنافذ وتنظيم معارض أهلًا رمضان أمام ديوان عام المحافظة وبمدن ومراكز المحافظة لمحاربة الغلاء والتخفيف من أعباء المواطنين طوال شهر رمضان تيسيرًا عليهم.وتابع أنه سيتم عمل قوافل تموينية وصحية في التجمعات والمناطق البعيدة للتيسير على المواطنين وتوفير الخدمات لهم، لافتًا إلى استعدادات أوقاف مطروح بالتنسيق مع مجالس المدن فى رش وتطهير المساجد بنطاق المحافظة والالتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.وأشار إلى عدم إقامة موائد رمضانية وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد والتخفيف فى صلاة التراويح بحيث لا تزيد عن نصف ساعة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الطبية داخل المساجد، حرصًا على سلامة وصحة المصلين، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المساجد الجديدة أو التى تم رفع كفاءتها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.