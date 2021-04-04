رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطروح تستعد لاستقبال شهر رمضان

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:56 م
اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب،
ياسمين شعيب
طباعة
أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تكثيف استعدادات كافة الجهات بالمحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم لتوفير كافة مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية مع مواجهة أي مشكلة والعمل على حلها.

ووجه محافظ مطروح بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وكافة الجهات المعنية للمرور على الأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

كما وجه محافظ مطروح برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة، خاصة فى كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم استمرار مبادرة تخفيض 30% للسلع الرئيسية بمنافذ التوزيع بالمدن والقرى، مع توفير اللحوم البلدي (الطازجة، المجمدة) بالمنافذ وتنظيم معارض أهلًا رمضان أمام ديوان عام المحافظة وبمدن ومراكز المحافظة لمحاربة الغلاء والتخفيف من أعباء المواطنين طوال شهر رمضان تيسيرًا عليهم.

وتابع أنه سيتم عمل قوافل تموينية وصحية في التجمعات والمناطق البعيدة للتيسير على المواطنين وتوفير الخدمات لهم، لافتًا إلى استعدادات أوقاف مطروح بالتنسيق مع مجالس المدن فى رش وتطهير المساجد بنطاق المحافظة والالتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأشار إلى عدم إقامة موائد رمضانية وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد والتخفيف فى صلاة التراويح بحيث لا تزيد عن نصف ساعة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الطبية داخل المساجد، حرصًا على سلامة وصحة المصلين، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المساجد الجديدة أو التى تم رفع كفاءتها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

موضوعات متعلقة

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إخلاء دار أوبرا سيدنى إثر تسرب للغاز

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

عرض 4 ليالي لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

«الهارب».. قصة تشيخوف عن كذب الكبار

«المصرية اللبنانية» تصدر «للقلب مرسى أخير» لرشا سمير