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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:57 م
متحف محمود خليل
متحف محمود خليل
جمال عاشور
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تنفرد "الدستور"، بنشر 5 صور لأشهر مقتنيات متحف محمود خليل وحرمه، المقرر افتتاحه مساء اليوم، بعد إغلاق استمر أكثر من 10 سنوات.

وترصد الصور لوحات لرواد الفن التشكيلي العالمي، من مقتنيات متحف "محمود خليل" وهي لوحة "الحياة والموت" للفنان الفرنسي العالمي، بول جوجان، لوحة "ذات رابطة العنق من التل الأبيض" للفنان بيير أوجست رينوار، ولوحة "كوبرى فوق مستنقع مائي"، للفنان كلود كونيه، ولوحة "الغسالات" للفنان كامي بيسارو، ولوحة "مراعي؛ للفنان كونستان ترويون.

ويمثل متحف محمد محمود خليل وحرمه، إحدى صور قوة مصر الناعمة، ويعد إضافة ثرية للبنية الثقافية فى الوطن باعتباره من أهم المواقع المتخصصة، ويضم مجموعات نادرة من المقتنيات التي تشكل جزءا من إبداعات الحضارة الإنسانية، كما يعد من أهم صروح الفن التشكيلي على مستوى العالم لما يضمه من مقتنيات ثمينة.

يذكر أن متحف محمد محمود خليل وحرمه يضم أعمالا نادرة لفنانين عالميين مثل رينوار، وفان جوخ، وجوجان، ورودان وغيرهم، وقد تم تشييده كمقر إقامة للسياسي المصري الذي يحمل اسمه عام 1920علي الطراز الفرنسي وتبلغ مساحته الكلية 8450 متر2، ومساحة المباني به تبلغ 538٫25 متر2 والفراغ المحيط به 7911٫75 متر2، ومكون من أربعة طوابق وبعد وفاة مالكه عام 1953 أوصي بهذه المقتنيات لزوجته علي أن يتم تحويله إلى متحف يتبع الحكومة المصرية بعد رحيله.

وكان افتتاح القصر كمتحف لأول مرة عام 1962 نقل بعدها إلي قصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك عام 1971 ثم أعيد افتتاحه عام 1979، وتضم مقتنياته عددا من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل يصل عددها إلى 304 لوحات من إبداعات 143 مصورا، من بينها 30 لوحة لتسعة مصورين، كما يبلغ عدد التماثيل البرونزية والرخامية والجبسية حوالي 50 تمثالًا من صنع 14 مثالًا، هذا إلى جانب مجموعة أعمال أعظم فناني القرن التاسع عشر.
قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل
قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل
قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل
قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل
قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل
قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل
قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل
قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل
قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل
قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

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