رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صناعة النواب»: الرئيس يرغب في رفع قيمة الصادرات لـ100 مليار دولار

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:35 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
اجتمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب ظهر اليوم الأحد، برئاسة المهندس معتز محمود، بحضور مجموعة من المستثمرين والمصنعين بشأن المشاكل التي تواجههم في التصنيع وإيجاد حلول مناسبة لها من خلال التشريعات.

وبدأ رئيس اللجنة كلامه بتوضيح استراتيجية وخطة اللجنة بشأن تشجيع رجال الأعمال المصريين للعمل داخل مناخ مصر، من خلال تشريع قوانين تساعدهم على ذلك.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن اللجنة استدعت وزيرا الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة عدم تنفيذ قانون تسليم الأراضي الصناعية رقم 33 لعام 2016 وفي انتظار تحديد موعد لهذا الاجتماع.

وأضاف، أن هناك قانون هيئة التنمية الصناعية والذي لم تقدم لائحته التنفيذية حتى الآن، وتم مناقشة وزيرة الصناعة في هذا الأمر وأوضحت أنه خلال شهر سيتم الانتهاء منها وتحويلها للمجلس.

وأوضح رئيس اللجنة، أن هناك إرادة سياسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتزويد قيمة الصادارات إلى 100 مليار دولار، وحتى الآن لم نحصل على تقرير رسمي بقيمة الصادرات بشكل نهائي، ولكن ما نعلمه جيدا هو أن هناك فرق يقدر بحوالي 28 مليار بين الصادرات والواردات، وهذا ما يجعلنا نوجه سؤالا للدولة حول
الحافز الذي ستمنحه للمستثمر بشأن خفض الاستيراد.

وطالب رئيس اللجنة من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم في المحاور السابقة، لمساعدة المجلس لتشريع قوانين تعود بالنفع على مجال الاستثمار، وتقديم اقتراحاتهم في تعديل القوانين.

موضوعات متعلقة

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

«عين رع العظيمة».. كلمات أنشودة «مهابة إيزيس» بحفل موكب المومياوات الملكية


الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمي

image description

محافظ أسيوط: تنظيم ندوات تعريفية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل للعاملين في مجال المكتبات الجامعية

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

جائحة كورونا تُعيد الجدل بشأن حق المتاحف في بيع أعمالها

استقالة المدير الفني لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

السباحة العالمية «إيكي» تخلف كل التوقعات وتتأهل للأولمبياد

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

عرض 4 ليال لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

مثقفون مصريون عن موكب المومياوات: «رسالة مصر للعالم.. نحن هنا»

«الهارب».. قصة تشيخوف عن كذب الكبار