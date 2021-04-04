«صناعة النواب»: الرئيس يرغب في رفع قيمة الصادرات لـ100 مليار دولار

اجتمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب ظهر اليوم الأحد، برئاسة المهندس معتز محمود، بحضور مجموعة من المستثمرين والمصنعين بشأن المشاكل التي تواجههم في التصنيع وإيجاد حلول مناسبة لها من خلال التشريعات.وبدأ رئيس اللجنة كلامه بتوضيح استراتيجية وخطة اللجنة بشأن تشجيع رجال الأعمال المصريين للعمل داخل مناخ مصر، من خلال تشريع قوانين تساعدهم على ذلك.وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن اللجنة استدعت وزيرا الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة عدم تنفيذ قانون تسليم الأراضي الصناعية رقم 33 لعام 2016 وفي انتظار تحديد موعد لهذا الاجتماع.وأضاف، أن هناك قانون هيئة التنمية الصناعية والذي لم تقدم لائحته التنفيذية حتى الآن، وتم مناقشة وزيرة الصناعة في هذا الأمر وأوضحت أنه خلال شهر سيتم الانتهاء منها وتحويلها للمجلس.وأوضح رئيس اللجنة، أن هناك إرادة سياسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتزويد قيمة الصادارات إلى 100 مليار دولار، وحتى الآن لم نحصل على تقرير رسمي بقيمة الصادرات بشكل نهائي، ولكن ما نعلمه جيدا هو أن هناك فرق يقدر بحوالي 28 مليار بين الصادرات والواردات، وهذا ما يجعلنا نوجه سؤالا للدولة حولالحافز الذي ستمنحه للمستثمر بشأن خفض الاستيراد.وطالب رئيس اللجنة من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم في المحاور السابقة، لمساعدة المجلس لتشريع قوانين تعود بالنفع على مجال الاستثمار، وتقديم اقتراحاتهم في تعديل القوانين.