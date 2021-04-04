الأنبا سيرافيم: الصوم هو التركيز على الله وحده

ألقى الأنبا سيرافيم أسقف بنسلفانياوأهايو وإنديانا بالولايات المتحدةالأمريكية، صباح اليوم، كلمة عبر قناة "ON" إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON - dmc - الحياة - cbc"، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.وتناول الأنبا سيرافيم خلال العظة، خمس محطات تتضمنها رحلة الصوم الكبير التي تبدأ بأحد الرفاع وتنتهي بأحد القيامة، كما استعرضت العظة أسلوب السيد المسيح في التعامل مع المرأة من خلال نماذج نسائية تعامل معها، هن: السيدة العذراء والمرأة الكنعانية ومريم المجدلية والمرأة السامرية.كان الأنبا سيرافيم، أشار في بداية العظة إلى أن الصوم في حقيقته هو التركيز على الله وحده.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.