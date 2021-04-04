رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا سيرافيم: الصوم هو التركيز على الله وحده

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:32 م
الأنبا سيرافيم
الأنبا سيرافيم
جرجس صفوت
طباعة
ألقى الأنبا سيرافيم أسقف بنسلفانياوأهايو وإنديانا بالولايات المتحدةالأمريكية، صباح اليوم، كلمة عبر قناة "ON" إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON - dmc - الحياة - cbc"، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأنبا سيرافيم خلال العظة، خمس محطات تتضمنها رحلة الصوم الكبير التي تبدأ بأحد الرفاع وتنتهي بأحد القيامة، كما استعرضت العظة أسلوب السيد المسيح في التعامل مع المرأة من خلال نماذج نسائية تعامل معها، هن: السيدة العذراء والمرأة الكنعانية ومريم المجدلية والمرأة السامرية.

كان الأنبا سيرافيم، أشار في بداية العظة إلى أن الصوم في حقيقته هو التركيز على الله وحده.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

موضوعات متعلقة

4 مشاهد أبهرت العالم في حفل موكب المومياوات الملكية

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن


الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمى

image description

محافظ أسيوط: تنظيم ندوات تعريفية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل للعاملين في مجال المكتبات الجامعية

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومي للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

استقالة المدير الفنى لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل

عرض 4 ليال لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

مثقفون مصريون عن موكب المومياوات: «رسالة مصر للعالم.. نحن هنا»