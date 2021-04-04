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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«منصور»: تسجيل 1200 منشاة غذائية في الهيئة

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:29 م
الدكتور حسين منصور
الدكتور حسين منصور
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قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه تم تسجيل 1200 منشاة غذائية في الهيئة، وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة بعدد المنشآت التي تعمل تحت مظلة غرفة الصناعات الغذائية، والبالغ عددها 17 الف منشأة، ويرجع ذلك لعدم وجود عقاب لائق لمعاقبة الشركات التي لا تقوم بالتيجيل بالهيئة.

وشدد "منصور" على ضرورة مراقبة الصادرات، مثلما يتم مراقبة الواردات، مؤكدًا أن الملتزم بشروط وقواعد الصادرات لا يمانع من الرقابة على صادراته.

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