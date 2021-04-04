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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المستوردين»: التسجيل المسبق للشاحنات اختياري وليس إلزاميا

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:27 م
أحمد الملواني، رئيس
أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية
صلاح عامر
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قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اإن التسجيل المسبق للشحنات «ACID»، الذي انطلق منذ بداية الشهر الجاري، يعد مرحلة تجريبية واختيارية، وليست إجبارية كما تعتقد شركات الملاحة، موضحا أن التطبيق سيكون إلزاميا بداية من أول يوليو 2021.

يأتي ذلك على خلفية قرار التسجيل المسبق للشحنة، والذي أدى إلى توقف شركات الملاحة عن الشحن، بسبب اعتقاد بعض الشركات أن القرار إجباري وليس تجريبيا كما أوضح.

وأضاف الملواني، أنه تلقى عدة شكاوى من المستوردين الذين تم شحن بضاعتهم في الأول من أبريل، وتواصل مع مهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي، الذي أكد على تواصله الفوري مع غرفة الملاحة بالإسكندرية برئاسة محمد مصيلحي، مشيرا إلى أن غرفة الملاحة أصدرت بيانُا إلى الخطوط الملاحية العالمية لتوضيح الأمر، وإخبارهم أن هذه المرحلة تجريبية وليست إجبارية، كما أنه بعث رسالة طمأنينة للمستورد، ودعاهم لعدم القلق.

وأشاد الملواني بالتعاون المثمر بين مجلس إدارة شعبة المستورين برئاسة حمدي النجار وشعبة خدمات النقل الدولي وغرفة ملاحة الإسكندرية، في العمل على الحل السريع لمشاكل المستوردين، حيث أن بعض الخطوط الملاحية تعتقد أن التسجيل المسبق للشحنات إجباري، مؤكدا أن التعليمات غير واضحة لديهم ولا يستطيعون الحصول على إجابة كافية.

وذكر رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أن توقف الشحن سيسبب خسائر كبيرة بسبب توقف البضائع على مستوى الدول التي تستورد منها مصر، وهي مشكلة كبيرة.

وناشد الملواني ممثلي الحكومة أو وزارة المالية، بشرح الموضوع بطريقة تطمين الجميع، لأن ذلك تسبب في تعطيل عدد كبير من الشنحات وهو ما يسبب ضرر للمستورد وخسائر لشركة الملاحة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدّر قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACID»، الذى ينطلق تجريبيًا أول أبريل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021 ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، ويشترط التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، بحيث تطابق ما يتم استيراده مع ما يدخل الموانئ المصرية.

وناشد الملواني المستوردين بسرعة التسجيل في النافذة والدخول في المرحلة التجريبية لتلافي الأخطاء، لافتا في الوقت نفسه النظر إلى أن الشعبة تقوم على عمل دورات تدريبية لشرح كيفية التسجيل بالنافذة.

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