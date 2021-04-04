«الغرف التجارية»: مشروع لربط المشروعات الصغيرة بسلاسل الإمداد المختلفة

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك مشروعًا لربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع سلاسل الامداد المختلفة، لتنمية تسويقها ودمجها مع منظومة التصدير للسوق العالمي.جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان «الصناعات الغذائية ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية»، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولفيف من المسؤولين ورجال الصناعة.