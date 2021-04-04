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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض 4 ليالي لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:26 م
ليالي لباليه دون
ليالي لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا
جمال عاشور
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تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل، العرض الشهير دون كيشوت من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك لمدة 4 ليالي متتالية تبدأ في الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة 6، 7، 8، 9 أبريل على المسرح الكبير، وذلك استمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الهادفة إلى إعادة إنتاج أشهر وأهم الأعمال الكلاسيكية العالمية.

و الباليه تصميم ماريوس بيتيبا والموسيقى لودفيج مينكوس، ومستلهم من رواية شهيرة تحمل نفس الاسم للكاتب الأسباني ميجول ثربانتس وتدور أحداثه حول دون كيشوت الفارس النبيل غريب الأطوار، الذي يحلم بحبيبته دولسينا حيث يطلب من خادمه سانشو الاستعداد للقيام برحلة طويلة للبحث عنها وإثبات بطولته الزائفة، وأثناء الرحلة يلتقي بالفتاة كيترى والفتى الفقير بازيل ويلجآن له لمساعدتهما في الزواج رغم رفض لورينزو والد الفتاة، وتتوالى الأحداث وينجح دون كيشوت في إقناع الوالد بالموافقة على زواج كيترى وبازيل ثم يواصل رحلته للبحث عن محبوبته الغائبة.

جدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي، وقدمت أولى عروضها في نفس عام تأسيسها وتأثرت في بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متميزة للفرقة تحفظ هويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصر، فبدأ ظهور الخط المعاصر في أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممي رقصات مصريين.

وأصبحت أحد فرق المركز الثقافي القومي ( دار الأوبرا المصرية ) عام 1991 ومنذ ذلك الحين قدمت العديد من أعمال الباليه العالمي، وقدمت جولات فنية في مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسيا ويضم ريبرتواره العديد من العروض الكلاسيكية العالمية منها كسارة البندق، سبارتاكوس، بحيرة البجع وغيرها.

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