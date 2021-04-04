محافظ مطروح يشهد التدريب العملي لمبادرة «مصر بلا غرقى» (فيديو)

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، التدريب العملي لدورة صقل منقذي محافظة مطروح، في مبادرة مصر بلا غرقي، بشاطئ مبارك بكورنيش مدينة مرسى مطروح، والتي نظمه الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تحت رعاية القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة.جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد عميد كلية التربية الرياضية بمطروح، وخالد عبدالحميد مدير مديرية الشباب والرياضة، سامح نبيل رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وكابتن نبيل الشاذلي مؤسس الاتحاد المصري للغوص، و6 من أعضاء الاتحاد المصري وعددا من القيادات بمحافظة مطروح وعددا من شباب كلية التربية الرياضية والغواصين بالمحافظة.واستمع محافظ مطروح لشرح حول التدريب العملي داخل مياة البحر لصقل مهارات المنقذين من أبناء مطروح وطلاب كلية التربية الرياضية.وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أهمية الاستفادة من الدورة التدريبية ومراجعه كافة المعدات والأجهزة والاحتياجات اللازمة بشواطى مطروح مع أهمية التدريب المستمر للمنقذين وصقل مهراتهم وتحديد المسئول عن كل شاطئ بالمحافظة والغواصين والمنقذين به، مشيرا إلى استعداد المحافظة التام للدعم بالأجهزة والمعدات اللازمة للإنقاذ مع التنسيق مع الاتحاد المصري للإنقاذ لإنشاء فرع بالمحافظة.وحرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية عقب الانتهاء من التدريب العملي، حيث ردد أبناء المحافظة "مطروح بلا غرقى.. مصر بلا غرقى".