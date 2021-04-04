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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفارة أمريكا بالقاهرة: سعدنا بالعرض التاريخى لنقل المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:25 م
نقل المومياوات الملكية
نقل المومياوات الملكية
نيفين أشرف
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أشادت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بنجاح موكب المومياوات الملكية الذي نظمته الحكومة المصرية مساء أمس، لنقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وسط ترقب عالمي بحضور وسائل الإعلام الدولية لمتابعة الحدث التاريخي الأول من نوعه في مصر والعالم.

وذكرت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "سعدنا بمشاهدة العرض التاريخي لنقل المومياوات الملكية المصرية! تهانينا مرة أخرى لنقل ٢٢ مومياء ملكية مصرية قديمة بأمان إلى مثواها الجديد بالمتحف القومي للحضارة المصرية".

وأضافت: "مؤخرًا، تمت شراكة بين الحكومة الأمريكية ومصر لاستعادة القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن وإعادتها آمنة وسليمة إلى أرض مصر.. وذلك من خلال التعاون مع وزارة السياحة والاثار والمنظمات والباحثين المحليين، ويسعدنا الاستمرار في المساعدة في الحفاظ على التراث الثقافي الثري لمصر وحمايته".
سفارة أمريكا بالقاهرة: سعدنا بالعرض التاريخى لنقل المومياوات الملكية
سفارة أمريكا بالقاهرة: سعدنا بالعرض التاريخى لنقل المومياوات الملكية
سفارة أمريكا بالقاهرة: سعدنا بالعرض التاريخى لنقل المومياوات الملكية
سفارة أمريكا بالقاهرة: سعدنا بالعرض التاريخى لنقل المومياوات الملكية

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