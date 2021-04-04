بكل لغات العالم.. الإعلام الدولى يحتفى بموكب المومياوات الملكية

_ واشنطن بوست الأمريكية: الموكب لم تشهده أي مدينة أخرى من قبل



الإذاعة الوطنية الأمريكية: عرض "مذهل"



أسوشيتدبرس: جزء من جهود مصر لجذب السائحين الأجانب



"بي بي سي": موكب المومياوات الملكية احتفال تاريخي مهيب



صحيفة إسبانية: الموكب أبهر العالم وكسى شوارع القاهرة بالبهجة



صحيفة سويسرية: خطوة كبيرة في جهود مصر لاستعادة الزخم السياحي



وسائل الإعلام صينية: موكب أسطوري فريد



"الاندبندنت" البريطانية: حدثً غير مسبوق



سى إن إن الأمريكية: الموكب حبكة سينمائية يدل على عظمة تاريخ مصر



نيويورك تايمز" الأمريكية: موكب متلألئ ومخطط بدقة في القاهرة



روسيا اليوم: يعزز صناعة السياحة حول العالم



- ناشيونال جيوجرافيك: العصر الذهبى لمصر



القناة الأولى الألمانية: موكب اسطورى عريق على النماذج القديمة



صحيفة "فيلت ام زونتاج " الألمانية: سابقة فريدة من نوعها



شبكة دويتش فيلا الألمانية: موكب مبهر



احتفى الإعلام الدولي بكل منصاته ما بين صحف إلكترونية وقنوات ومحطات إذاعية ووكالات أنباء بكل لغات العالم بموكب نقل المومياوات الملكية، بعد أن أثارت مصر الإبهار من خلال موكب مهيب لنقل مومياوات 22 ملكا وملكة من المتحف المصري بالتحرير إلى مقر جديد لهم بمتحف الحضارة في الفسطاط على متن عربات مزينة على الطراز الفرعوني تحمل أسماءهم.وأبرزت كبرى وسائل الإعلام العالمية الحدث بشغف كبير مشيدا بالعرض المبهر والاحتفال والإعداد للموكب الذي كان بمثابة ملحمة كبيرة تمثل كافة جهات الدولة التي تكاتفت معًا لتقديم هذا الحدث أمام العالم بأكمل صورة حضارية بما يليق بمكانة مصر وبعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأحد، الضوء على العرض الذهبي لموكب نقل المومياوات الملكية للفراعنة التي أقامته مصر أمس للاحتفال بنقل 22 مومياء، واصفة الموكب بأنه لم تشهده أي مدينة أخرى من قبل.وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الأحد، أن موكبا من 22 مومياء ملكية مصرية قديمة تحرك أمس من وسط القاهرة من ميدان التحرير، إلى متحف جديد في مدينة الفسطاط على بعد 3 أميال يمثل مستقبل مصر بقدر ما يمثل ماضيها.وذكرت أنه من بين أشهر الحكام، رمسيس الثاني، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أعظم فرعون في عصر الدولة الحديثة، والملكة حتشبسوت التي حكمت في وقت كان فيه حكم الإناث نادرا جدًا.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الترويج لـ"العرض الذهبي للفراعنة" لعدة أشهر، خاصة أن السلطات المصرية تسعى إلى جذب السياح، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، وتغيير مسار الاقتصاد.وأضافت "أن الحفل المصمم بحرفية كان وسيلة وطنية لتسليط الضوء على مكانة مصر في التاريخ، وترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور كبار المسؤولين"، مشيرة إلى أن الحفل سعى إلى إعادة خلق الوجود القديم للعائلة المالكة، حيث كان في الموكب عربات تجرها الخيول ومئات من فناني الأداء يرتدون الملابس التقليدية التي كان يرتديها المصريون القدماء.وأفادت الصحيفة بأن المومياوات كانت محمولة في صناديق مليئة بالنيتروجين ومركباتها مزودة بامتصاص صدمات لحماية رفاتها التي تعود إلى آلاف السنين، ولم يتم ترك أي شيء للصدفة حتى طريقها كان ممهدًا حديثًا.ووصفت الإذاعة الوطنية الأمريكية، نقل موكب المومياوات الملكية بالعرض المذهل، مشيرة أن الموكب كان متقنا، وشهد نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى مدينة الفسطاط على بعد 3 أميال تقريبا من المتحف المصرى.وذكرت الإذاعة أن المومياوات نقلت فى عربات معدة خصيصا وسط إجراءات أمنية مشددة، وتم وضعها فى كبسولات نيتروجين لحمايتها، كما أعيد رصف الطرق على طل الطريق لضمان الانتقال السلس.وأشارت الإذاعة الوطنية الأمريكية إلى أن المسئولين يأملون أن يكون المتحف القومى للحضارة سيكون دعما للسياحة.قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الاحتفال بنقل المومياوات الملكية تم تصميمه لعرض التراث الثرى للبلاد على طول كورنيش النيل من المتحف المصرى المطل على ميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة فى مدينة الفسطاط، التى كانت أول عاصمة إسلامية فى مصر.وأشادت الوكالة بالعربات التي نقلت فيها المومياوات، وقالت إنها كانت مزينة بأجنحة وتصميم فرعونى، وصمتت لتبدو مثل القوارب القديمة التي كانت تستخدم لنقل الفراعنة المتوفين إلى مقابرهم، وأكدت إن العرض كان جزءا من جهود مصر لجذب السائحين الأجانب بالترويج لأثارها القديمة، ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن وزير الآثار خالد العنانى قوله إن الموكب هو حدث عالمى فريد لن يتكرر.واحتفت هيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي"، بموكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر، أمس، ووصفته بأنه مشهد تاريخي مهيب، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في استقبال الموكب الملكي لدى وصوله متحف الحضارة.وقالت الإذاعة البريطانية، في مشهد تاريخي مهيب انطلق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير، بوسط العاصمة المصرية القاهرة مساء أول السبت، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط جنوب العاصمة، حيث ستستقر المومياوات الملكية في مثواها الأخيرة.وأشارت إلى أنه كان في استقبال الموكب الملكي المكون من 22 مومياء، لدى وصوله متحف الحضارة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أطلق حرس الشرف 21 طلقة تحية لملوك مصر من أمام المتحف.ورصدت بي بي سي تجمع آلاف المصريين لمشاهدة الحدث التاريخي، على طول طريق الموكب، حيث بدأت مراسم فرعونية من ميدان التحرير لتنطلق العربات التي تحمل مومياوات الملوك، وسط أجواء احتفالية مهيبة، امتدت إلى متحف الحضارة حيث كان حفل موسيقي في انتظار الملوك، كما تزين ميدان التحرير بمسلة فرعونية تم جلبها من الأقصر، وتم تزيين المباني المحيطة بالأضواء.كما احتفت صحيفة «el pais» الاسبانية بموكب نقل المومياوات، ومشيرة أن هذا الحدث هو المهيمن على أحداث القاهرة الآن، وأضافت أن الموكب يسلط الضوء على علم المصريات، ويجعل الناس تعير الانتباه للحضارة المصرية.وجذب استعراض المومياوات فى القاهرة انتباه العالم فى وقت انهار فيه السياحة نتيجة إجراءات كورونا فى العالم.وأضافت الصحيفة أن موكب المومياوات الملكية (الموكب الذهبي) تحول إلى عرض رائع يكسو شوارع القاهرة بالبهجة، وكأن ملوك الفراعنة عادوا إلى الحياة ليسيروا تحت شمس مصر الدافئة، في مشهد يثير دهشة وانبهار العالم.ووصفت صحيفة "Nau" السويسرية الناطقة بالألمانية، بالموكب بأنه غير مسبوق مشيرة أن المومياوات المصرية تنتقل إلى المتحف الجديد في العرض الذهبي للفراعنة.واعتبر الموقع موكب المومياوات الملكية، جزء من جهود مصر لإحياء صناعة السياحة مرة أخرى، بعد جائحة كورونا.ونوهت الصحف السويسرية بمشاركة مديرة منظمة اليونسكو أودرى ازولاى، مؤكدة أن نقل المومياوات كان تتويجا لعمل طويل للحفاظ عليها وعرضها بشكل أفضل.وعرضت تاريخ هذه المومياوات، التي لم تغادر ميدان التحرير منذ بداية القرن الـ20، مبينة أن المومياوات يتم حملها في عربات مجهزة بآليات لامتصاص الصدمات، وظهرت في توابيت أكثر حداثة من أجل تحكم أفضل في درجة الحرارة والرطوبة مقارنة بالمتحف القديم.وشددت على أن الحدث الكبير يعد خطوة كبيرة في جهود مصر لاستعادة الزخم السياحي من خلال ترويج الموكب التاريخي للسياحة الثقافية، وذلك في الوقت الذي تستعد القاهرة خلال عدة أشهر لافتتاح المتحف المصرى الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة.كما سلطت وسائل الإعلام الصينية اليوم الأحد، الضوء على الرحلة الذهبية واصفة إياها بـ "الموكب الأسطوري الفريد".وتناولت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تغطياتها الإخبارية أمس الأحد، تفاصيل الرحلة الذهبية وافتتاح متحف الحضارة المقر الأخير للمومياوات، وذلك تحت عناوين "تفاصيل الرحلة الأخيرة لمومياوات 22 من ملوك وملكات الفراعنة"، "السيسي يعطي إشارة انطلاق موكب المومياوات الملكية الفرعونية إلى متحف الحضارة المصرية"، "السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية".وذكرت وسائل الإعلام الصينية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل مساء السبت، 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة في مكان عرضها الأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية في ضاحية الفسطاط جنوب القاهرة، وأنه تم نقل المومياوات من موقعها في ميدان التحرير بوسط القاهرة لمتحف الحضارة في موكب أسطوري فريد، قادته مومياء الملك سقنن رع، الذي قاد الحرب ضد الهكسوس.ولفتت وسائل الإعلام الصينية، إلى أن حفل استقبال المومياوات تم بحضور المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي.ونوهت إلى أنه قبل نقل المومياوات، أطلقت مصر حملة دولية للترويج للحدث، تضمنت إنتاج فيلم بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، وترجمته إلى 14 لغة مختلفة، من ضمنها الصينية، والإنجليزية والفرنسية والألمانية، واليابانية والإيطالية، والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها.قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إن ما يسمى بالموكب الذهبي للفراعنة حدثًا غير مسبوق، حيث يصطف المصريون فى شوارع القاهرة لمشاهدة موكب من الملوك والملكات يمرون عبر المدينة التاريخية.وقالت الصحيفة البريطانية إن السلطات أغلقت ميدان التحرير وأقسام أخرى من الطريق قبل البدء، أثناء نقل الملوك الـ18 والأربع ملكات حسب الترتيب الزمنى لعهودهم، بدءًا من آخر ملوك الأسرة السابعة عشر، الذى حكم فى القرن السادس عشر قبل الميلاد ويُعتقد أنه لقى موتًا عنعنيفًاولحماية المومياوات خلال العرض، سيتم وضعها فى كبسولات خاصة مملوءة بالنيتروجين وتحمل على بطاقات تهدئها وتوفر الاستقرار.وقال عالم الآثار ووزير الآثار السابق زاهى حواس: "اخترنا متحف الحضارة لأننا نريد ولأول مرة عرض المومياوات بطريقة حضارية ومتعلمة وليس للترفيه كما كانت فى المتحف المصري".وسيشمل العرض أيضًا مومياوات رمسيس الثانى، الذى حكم لمدة 67 عاما، والملكة حتشبوت عام 1871، أقوى أنثى فرعون.ووصفت شبكة سى إن إن الأمريكية الموكب بأنه بدأ وجزء من احتفال فخم يدل على عظمة تاريخ مصر، ومشروع لنقل بعض أعظم كنوزها إلى منشأة جديدة ذات تقية عالية.ونقلت الشبكة كلمة الرئيس السيسى عبر تويتر، والتى قال فيها إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ.كما نقلت سى إن إن عن الدكتور مصطفى إسماعيل، رئيس قسم الحفظ فى معمل حفظ المومياوات فى المتحف القومى للحضارة المصرية، والذى قاد فريقا مكونا من 48 شخص لتجهيز المومياوات، قوله إن عملية الحفظ تشمل وضع كل مومياء فى كبسولة نيتروجين خالية من الأكسجين، والتي يمكن أن تحافظ عليها دون ضرر من آثار الرطوبة، لاسيما وأننا نتحدث عن بكتريا وفطريات وحشرات. والكبسولة محاطة بمادة ناعمة توزع الضغط وتخفض الاهتزاز خلال عملية النقل. وصحب كل مومياء أى متعلقات تخصها بما فى ذلك التوابيت.كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه تم نقل 22 مومياء من متحف أقاموا فيه لأكثر من قرن إلى منزل جديد، حيث تم نقلهم فوق مركبات مخصصة في موكب "متلألئ" و"مخطط بدقة" في القاهرة.وأشارت الصحيفة إلى أن الحدث بمثابة دعوة لعودة السياحة لمصر بعد وباء كورونا الذي اجتاح العالم أجمع.ووتابعت تم نقل 22 مومياء تعود إلى الحقبة الملكية المصرية القديمة في كبسولات مصممة خصيصًا للحفاظ على حالتهم من القاهرة في موكب كبير إلى متحف جديد.وتحرك الموكب الذي يضم 18 ملكًا وأربع ملكات، معظمهم من المملكة الفرعونية الحديثة، من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، على بعد نحو 5 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي للبلاد، واستغرقت الرحلة نحو أربعين دقيقة، على متن عوامات على الطراز الفرعوني، وتحت مراقبة مشددة من الشرطة.وأشادت قناة "روسيا اليوم"، بالحفل، قائله في تقرير لها أن مصر نقلت ملوكها وملكاتها القدامى، بما في ذلك الملك رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت، إلى مرقدهم الجديد في حفل ضخم مصمم لعرض تراث البلاد وتنشيط الجذب السياحي".وأوضحت أن المومياوت الملكية نقلت عبر عربات ذهبية تم تجهيزها لنقل هؤلاء الملوك إلى مكانهم الجديد، حيث كانت تشبه المراكب القديمة التي كانت تنقل الفراعنة المتوفين إلى مقابرهم.وأشارت إلى أن "المومياوات تم وضعها داخل كبسولات من النيتروجين، للوصول بهم إلى المتحف القومي للحضارة الذي افتتح في حفل رائع".وأضافت أن "الحفل تميز بالعروض الفنية المختلفة وإبراز المعالم المصرية الشهيرة في مبادرة واضحة لتعزيز السياحة، وسط أزمة جائحة كورونا التي عصفت بهذه الصناعة حول العالم".وركز موقع ناشيونال جيوجرافيك على التفاصيل التاريخية للمومياوات الملكية، التي تم نقلها الي متحف الحضارة، مشيرا الي أنه ترجع تواريخ أغلبية المومياوات إلى تاريخ بين 1953 و1075 قبل الميلاد.واستعرض التقرير رحلة المومياوات التى يبلغ عمرها حوالى ٣ آلاف عام، حين دفنت فى مقابر وادى الملوك، لكن نتيجة لسرقة اللصوص المقابر، ظل الغموض يلتبس أماكن المومياوات الملكية، حتى أعيد اكتشافها من جديد فى القرن التاسع عشر.وأشار التقرير إلى أن نقل المومياوات إلى متحف الحضارة سيسلط الضوء على المتاحف المصرية المجاورة فى مصر القديمة والفسطاط، ليشكل مركزًا ثقافيًا جديدًا للمعالم المجاورة.بثت قناة "ايه ار ديه" القناة الأولى الألمانية الرسمية بثت لقطات من موكب المومياوات الملكية الذهبى، أمس الاحد والذى وصفه التقرير الالمانى بانه موكب مهيب ومشهد رائع لملوك وملكات مصر حيث انتقلت 22 مومياء من المتحف المصرى القديم بالقاهرة برفقة ممثلين يرتدون أزياء فرعونية على أنغام أسطورية إلى مستقرها الأخير، مشيرا إلى أنه تم نقل مومياوات 22 ملكة وملكًا من مصر القديمة عبر القاهرة في موكب مهيب.وذكر التقرير التلفزيونى أن مصر حولت عملية النقل إلى موكب اسطورى عريق على النماذج القديمة، حيث تم نقل الملوك القدامى إلى مستقرهم الأخير بشرف كبير.وتابع التقرير قائلا "ان العالم تابع بشغف "العرض الذهبي للفراعنة"، حيث تحركت السيارات التي يرافقها طابور من الشرطة على ممشى بطول سبعة كيلومترات من كورنيش النيل.واستطرد التقرير قائلا "تم بث العرض الذي استمر حوالي 40 دقيقة على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون الذى تابعها العالم بشغف كبير".وجاء في التعليق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وصول المومياوات في المركز الوطني للإعلام. وكتب على تويتر: "هذا المشهد الفخم هو دليل آخر على عظمة حضارة فريدة تصل إلى أعماق التاريخ".وتطرق التقرير الى تصريحات أودري أزولاي، رئيسة منظمة اليونسكو الثقافية التابعة للأمم المتحدة، التي سافرت إلى القاهرة لحضور هذا العرض، التي قالت "الآن يمكن للناس رؤية تاريخ الحضارة المصرية يتكشف أمام أعينهم".فيما قالت صحيفة "فيلت ام زونتاج " الألمانية انه في سابقة فريدة من نوعها، تم نقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة فى الفسطاط في موكب مهيب عبر القاهرة يوم أول أمس السبت.وأضافت تم نقل 22 من الملكات والملوك من مصر القديمة بواسطة عربات مزينة خصيصًا على طراز العصر الفرعونى، والتي يمكن قراءة اسم الملوك عليها.وذكرت الصحيفة أنه تم بث "العرض الذهبي للفراعنة" على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، لافتة إلى التويتة التى غردها رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي قبل وقت قصير من بدء المسيرة التي استمرت 40 دقيقة.وصف موقع الدويتش فيلا الالكترونى الموكب بعنوان موكب مبهر.. مصر تنقل 22 مومياء ملكية إلى مقر دائم بمتحف جديد.وقال الموقع إن مصر أثارت الإبهار من خلال موكب مهيب لنقل مومياوات 22 ملكا وملكة من المتحف المصري بالتحرير إلى مقر جديد لهم بمتحف الحضارة في الفسطاط، مضيفا، حملت المومياوات على عربات فرعونية ذهبية اللون، حيث كان في استقبالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.