رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تأجيل قطع المياه عن مناطق روكسى ومصر الجديدة

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:22 م
قطع المياه
قطع المياه
محمد إبراهيم
طباعة
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تأجيل انقطاع المياه عن مناطق ( میدان روكسي - شارع المرغني - شارع سيد المرغني - ابراهيم اللقاني - نزيه خليفه ) وضعف المياه عن ( میدان صلاح الدين ومتفرعاته)، ليكون اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق 46 2021 وحتی الساعة الثانيه ظهرا من نفس اليوم.

أرجعت الشركة سبب الانقطاع لتنفيذ أعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبري السواح والتي يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر ۱۰۰۰ مم بميدان السواح.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضوى البحيرى عن مشاركتها فى موكب المومياوات: ظهورى بهذا الثبات كان لا إراديًا

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إخلاء دار أوبرا سيدنى إثر تسرب للغاز

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

مثقفون عرب عن موكب المومياوات: مصر تصنع الهرم الرابع

أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل

الناقد سيد الوكيل: التفاعل الشعبي مع موكب المومياوات الملكية مبهر

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما