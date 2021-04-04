تأجيل قطع المياه عن مناطق روكسى ومصر الجديدة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تأجيل انقطاع المياه عن مناطق ( میدان روكسي - شارع المرغني - شارع سيد المرغني - ابراهيم اللقاني - نزيه خليفه ) وضعف المياه عن ( میدان صلاح الدين ومتفرعاته)، ليكون اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق 46 2021 وحتی الساعة الثانيه ظهرا من نفس اليوم.أرجعت الشركة سبب الانقطاع لتنفيذ أعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبري السواح والتي يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر ۱۰۰۰ مم بميدان السواح.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وأوضحت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.