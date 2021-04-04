تموين مطروح: افتتاح شادر والدفع بقافلة تموينية الثلاثاء

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، سيتم افتتاح شادر في مدينة مطروح يوم الثلاثاء المقبل، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية ويستمر حتى شهر رمضان المبارك.وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح في تصريح خاص للدستور أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية بمطروح على الدفع بالقافلة التموينية التي تضم 20 سيارة لتتحرك في جميع المناطق النائية والتي تخلو من الخدمات التموينية والمناطق الأكثر احتياجات وتخفيضات تصل إلى نسبة 30% وتضم طرح لحوم مجمدة بسعر 65 جنيها ودواجن بـ 30 جنيها، وكبدة بـ35 جنيها، بجانب طرح الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان بجميع أنواع السلع.