«الداودي» يكرم الأمهات المثاليات بالوحدات المحلية بقنا

كرّم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا صباح اليوم الأحد، الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية من الفائزات في المسابقة التي نظمتها المحافظة، لاختيار الأمهات المثاليات من الموظفات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية، وسط تدابير احترازية والتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وقدم محافظ قنا التهنئة للأمهات المكرمات الفائزات في المسابقة التي نظمتها وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام، وسلمهن مكافأة مالية وشهادات تقدير، مشيرًا إلى أن الاحتفال يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لرد الجميل لما تقدمه الأمهات بصفة عامة والأم العاملة على وجه الخصوص كأمثلة مشرفة للمرأة المصرية التي يحتذى بها في البذل والعطاء والتضحية بالوقت والجهد من أجل أداء رسالتها السامية وتقديرا لدورها ومكانتها على صعيد الأسرة والمجتمع ككل موضحًا أنه تم تكريم عدد ثلاث أمهات وهن "انتصار عمر" بالوحدة المحلية لمركز الوقف الأم المثالية الأولى "وأمل رشاد" بديوان عام المحافظة الأم المثالية الثانية "ونحسة أحمد "بالوحدة المحلية لمدينة دشنا الأم المثالية الثالثة.وأعرب الداودي في كلمته عن تقديره لدورهن البنّاء في رعاية أسرهن ضاربين بتضحياتهن أروع الأمثلة لافتًا إلى أن فضل الأم مذكور بجميع الأديان السماوية وأن كل أم قنائيه تعبّر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُنّاع المستقبل مؤكدا على أنهن يمثلن نماذج مشرّفة تساهم فى بناء الوطن.