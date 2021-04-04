ملك المغرب يجرى اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردنى

أكد ملك المغرب محمد السادس، خلال اتصال هاتفي مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تضامنه التام مع الأردن، ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها لاستتباب الأمن والاستقرار.وذكر بيان للديوان الملكي المغربي، اليوم الأحد، أن الملك محمد السادس اطمأن من العاهل المغربي على الأوضاع في الأردن؛ بناء على المعطيات التي تناولها معه، مشيرا إلى أن الاتصال يأتي تجسيدا للوشائج التاريخية والعائلية القوية بين العاهلين وللروابط القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.