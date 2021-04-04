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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. «القباج» تشهد احتفالية مؤسسة التثقيف الفكرى بيوم اليتيم

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:31 م
القباج
القباج
ولاء جمال
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تشهد نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، الاحتفال الذي تنظمه مؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، بمناسبة يوم اليتيم.

وأعلنت وزارة التضامن فى بيان، أن الاحتفال يتضمن مجموعة من العروض الفنية التي يقدمها أبناء المؤسسة وهي عرض التنورة وأوبريت الليلة الكبيرة، كما من المقرر أن تتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي بعض المعروضات الحرفية من إنتاج أبناء المؤسسة.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم تنظيم فقرات ترفيهية للأطفال وفقرات متنوعة تستعرض مواهب الأطفال، في أجواء يسودها البهجة والسرور.

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