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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نساء مصر»: القاهرة أبهرت العالم بموكب نقل المومياوات

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:14 م
منال العبسي
منال العبسي
أشرف لاشين
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اشادت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالمشهد المبهر الذي ظهر عليه موكب نقل المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وقالت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها، إن مصر أبهرت العالم خلال الموكب الذي أظهر عظمة مصر التي بدأت كتابة التاريخ، ومازالت تدونه، مضيفة أن الأنبهار بالحدث فاق الخيال بمشاهد تخطف الأبصار وتحبس الأنفاس، بداية من الاوركسترا العالمية، ثم الفيلم الوثائقي الذي حمل عشرات الرسايل، مرورا بموكب النقل.

ووجهت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، التحية لكل من بذل جهده ولم يدخره في هذا الحدث المشرف، والذي سيظل يوم من أيام العظمة والعزة والفخر، مشيدة بالفيلم الوثائقي الذي تم عرضه من كافة النواحي الإخراجية والاداء الفني الرائع والمبدع للفنان خالد النبوي، حيث حمل الفيلم العديد من رسائل الحب والسلام، وكذلك الرسائل العميقة للعالم اجمع مفادها تعريف من هي مصر التي تدعو للسلام والمحبة من أجل المحروسة.

وأوضحت أن هذا الحدث الذي تابعه العالم، وقامت بتغطيته مئات وسائل الإعلام بدول العالم، سيظل عالقا في أذهان الأسرة المصرية بأطفالها وكل أفراد تكوينها، مشددة على ضرورة استغلال مثل هذه الأحداث الفريدة في تعليم أبنائنا كيفية الحفاظ على الهوية المصرية.

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