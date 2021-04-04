لسد العجز.. ضبط 750 كيلو دقيق مدعم بمخبز في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، للمرة الثالثة على التوالي، من ضبط 750 كيلو من الدقيق المدعم من خارج المحافظة ممنوع تداوله.حيث قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدى، مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، من ضبط 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بأحد المخابز البلدية بمنطقة الجمرك بغرض سد عجز فى تصرف دقيق الحصة المنصرفة للمخبز تابعة لمطاحن وسط وغرب الدلتا وغير مصرح بتداوله بالإسكندرية.وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.يأتي ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم للمواطنين.