افتتاح عدد من المراكز والخدمات بالتأمين الصحي في الغربية

افتتح الدكتور رائف يوسف، مدير التأمين الصحي بالغربية، اليوم الأحد، عددا من المراكز والخدمات الجديدة، منها مركز للكلى الصناعى، وآخر للعلاج الطبيعى، ومركز للتخاطب، ومركز لخدمة العملاء، بعدد من المنشأت التابع لفرع التأمين بمدن المحافظة.وقام مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، بافتتاح مركز التخاطب والتقييم النفسي بمستشفى مبرة طنطا، ومركز الكلى الصناعي وخدمة العملاء ومركز العلاج الطبيعي وصيدلية بعيادة سمنود الشاملة، والتي تساهم في تسهيل تقديم الخدمة للمنتفعين.كما افتتح وحدة الأطفال بقسم العلاج الطبيعي بعيادة بن سيناب ووحدة الأطفال بقسم العلاج الطبيعي بعيادة بن سينا بالمحلة، والذى يحتوي أيضا على الأجهزة والعديد من الأجهزة المتخصصة والمتطورة في العلاج الطبيعي للأطفال وتقديم الخدمة لمنتفعي التأمين الصحي.