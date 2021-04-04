"جلسة رفيعة المستوى": نتنياهو يستعد للرد على تحقيق الجنائية الدولية

سيجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات رفيعة المستوى هذا الأسبوع حول التحقيق المرتقب للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل والفصائل الفلسطينية في حرب غزة 2014.ومن المتوقع أن يشارك في المحادثات التي وصفت بـ"الجلسة رفيعة المستوى" وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس ووزير الخارجية جابي أشكنازي في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، وبحسب موقع "واللا" العبري فإن الاجتماع بهدف الاستعداد للرد على إخطار أرسلته المحكمة الجنائية الدولية.تأتي المحادثات بعد إعلان إدارة بايدن يوم الجمعة عن رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المدعية العامة في الجنائية الدولية فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها.وكانت الجنائية الدولية أرسلت إخطارات رسمية إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن تحقيقها المرتقب في جرائم حرب محتملة، ومنحتهما بضعة أسابيع لطلب التأجيل من خلال إثبات أنهما تجريان تحقيقاتهما الخاصة.