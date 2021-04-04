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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين الخدمة التابع لاتحاد البريد العالمي

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:11 م
الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق
طارق عتمان
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فازت مصر متمثلة في هيئة البريد، بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين نوعية الخدمة التابع لاتحاد البريد العالمي، لمدة ثلاث سنوات قادمة.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي جرت في 31 مارس الماضي، عبر إرسال استمارات التصويت إلى جميع الدول الأعضاء بمجلس الاستثمار البريدي، وعددها 40 دولة.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد، إن فوز مصر بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين نوعية الخدمة على مدار ثلاث سنوات؛ يمثل تجسيدًا واضحًا للدور الإقليمي والدولي للهيئة خلال الفترة الماضية، والمتمثل في المشاركات الفاعلة في كافة اجتماعات الاتحادات البريدية، والتي تم استعراض تجربة تطوير البريد المصري فيها كنموذج نجاح ومثل يحتذى به لتطوير الهيئات البريدية علي مستوى اتحاد البريد العالمي، من حيث تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة وتطبيق مفاهيم التحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضح «فاروق»، أن البريد المصري حقق هذا الإنجاز بعد منافسة قوية مع العديد من الدول للفوز بهذا المنصب، ومنها كوت ديفوار والجزائر، حيث تمكن من الفوز بثقة ودعم أغلب الدول الأعضاء.

ولفت إلى أن هذا النجاح الجديد يؤكد على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كافة المستويات، ويأتي استكمالًا لسلسلة النجاحات التي يحققها البريد المصري خلال الفترة الحالية.

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