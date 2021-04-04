جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة إيجن اليونانية القادمة من أثينا اشتبه خالد شعبان رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب أجنبي الجنسية قادم من اليونان يحاول الخروج من صالة الوصول.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف منشاوى مأمور الفحص فأفاد بوجود شرائط أدوية.وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تكليف أمير محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 143.5 شريط بها 1435 قرص من أقراص الترامادول المخدرة بين طيات الملابس داخل حقائبه.