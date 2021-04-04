خطوات عمل تظلم شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الرابع عشر

استمرار فرز طلبات تقديم شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان الرابع عشر فيما أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك نحو 27 ألف طلب لم تعلن نتيجة فرزهم وجاري فحصها حاليا، وسيتم التعامل معهم بنفس الإجراءات السابق ذكرها طبقًا لنتيجة الفرز.

وأضافت عبد الحميد لـ "الدستور" أنه في حالة غير المُنطبق عليهم الشروط من الـ 27 ألف طلب الجاري فحصها حاليا، ستتضمن الرسالة النصية إتاحة تقديم طلب التظلم حتـى 18 أبريل 2021، وفي حالة تعذرهم فى تقديم ورفع أى من المُستندات المطلوبة قبل غلق باب التظلم على الموقع الإلكتروني للصندوق، سيتم إتاحة فترة إضافية استثنائية للتظلم كفرصة نهائية أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، وفي حالة المواطنين المُنطبق عليهم الشروط من أول مرة أو المنطبقين بعد قبول طلب التظلم بعد الأول من أبريل 2021، سيتم إرسال رسالة نصية لهم تفيد بالتوجه لسداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقًا للمنصوص عليه بكراسة الشروط بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (3 سنوات) حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى مُباشرة من تاريخ الانطباق (تاريخ إرسال الرسالة النصية).وأوضحت مي عبد الحميد أنه في حالة قبول طلب التظلم للمواطنين غيـر المُنطبق عليهم الشروط حاليًا أو خلال الفترة القادمة، يتم سداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة قبل نهاية شهر مايو المُقبل 2021، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.