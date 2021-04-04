خطوات عمل تظلم شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الرابع عشر
الأحد 04/أبريل/2021 - 02:26 م
محمد إبراهيمطباعة
يتسائل الكثيرين حول خطوات عمل تظلم شقق الإسكان الاجتماعي، بعد ظهور نتيجة فحص المتقدمين لما يعرف بـ الإعلان الرابع عشر من مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي دخل ضمن المبادرة الرئاسية لـ "سكن لكل المصريين"، وإعلان مطابقة نحو 187 ألف طلب، وعدم مطابقة نحو 89 ألف طلب والاخيرين من حقهم التظلم، اضافة لاستمرار فحص نحو 27 ألف طلب.
وأوضحت مي عبد الحميد أنه في حالة قبول طلب التظلم للمواطنين غيـر المُنطبق عليهم الشروط حاليًا أو خلال الفترة القادمة، يتم سداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة قبل نهاية شهر مايو المُقبل 2021، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.
خطوات عمل تظلم شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الرابع عشرالدستور تقدم خلال السطور القليلة التالية طريقة تظلم شقق الإسكان الاجتماعي:
في البداية يجب أن تعلم سبب عدم المطابقة وإحضار ما يفيد إتمام مطابقتك للشروط، وذلك من خلال موقع الصندوق cservices.shmff.gov.egcomplaints وتسجيل بياناتك، بعدها سيظهر لك سبب الرفض.
الخطوة التالية بعد إحضار ما يفيد صحة موقفك و انطباق الشروط عليك الدخول على الرابط السابق، وبعد إدخال رقمك القومي ستظهر لك صفحة بها أيقونة لإدراج المستندات المطلوبة، وبعد رفعها عليك تأكيد الإرسال.
بعد تقديم التظلم عليك متابعته من خلال الرابط السابق الذي تقدمت بمستنداتك عليه، وستعلم نتيجة التظلم سواء بالقبول أو الرفض المسبب.
الخطوة التالية بعد إحضار ما يفيد صحة موقفك و انطباق الشروط عليك الدخول على الرابط السابق، وبعد إدخال رقمك القومي ستظهر لك صفحة بها أيقونة لإدراج المستندات المطلوبة، وبعد رفعها عليك تأكيد الإرسال.
بعد تقديم التظلم عليك متابعته من خلال الرابط السابق الذي تقدمت بمستنداتك عليه، وستعلم نتيجة التظلم سواء بالقبول أو الرفض المسبب.
استمرار فرز طلبات تقديم شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان الرابع عشرفيما أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك نحو 27 ألف طلب لم تعلن نتيجة فرزهم وجاري فحصها حاليا، وسيتم التعامل معهم بنفس الإجراءات السابق ذكرها طبقًا لنتيجة الفرز.
أسعار تذاكر دخول متحف الحضارة المصرية بالفسطاطوأضافت عبد الحميد لـ "الدستور" أنه في حالة غير المُنطبق عليهم الشروط من الـ 27 ألف طلب الجاري فحصها حاليا، ستتضمن الرسالة النصية إتاحة تقديم طلب التظلم حتـى 18 أبريل 2021، وفي حالة تعذرهم فى تقديم ورفع أى من المُستندات المطلوبة قبل غلق باب التظلم على الموقع الإلكتروني للصندوق، سيتم إتاحة فترة إضافية استثنائية للتظلم كفرصة نهائية أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، وفي حالة المواطنين المُنطبق عليهم الشروط من أول مرة أو المنطبقين بعد قبول طلب التظلم بعد الأول من أبريل 2021، سيتم إرسال رسالة نصية لهم تفيد بالتوجه لسداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقًا للمنصوص عليه بكراسة الشروط بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (3 سنوات) حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى مُباشرة من تاريخ الانطباق (تاريخ إرسال الرسالة النصية).
وأوضحت مي عبد الحميد أنه في حالة قبول طلب التظلم للمواطنين غيـر المُنطبق عليهم الشروط حاليًا أو خلال الفترة القادمة، يتم سداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة قبل نهاية شهر مايو المُقبل 2021، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.