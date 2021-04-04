محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مركز الخدمات والطوارئ

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، توجيهاته بسرعة الانتهاء من إنشاء مركز الخدمات والطوارئ والسلامة العامة المتطورة والجاري العمل بإنشائه بديوان عام المحافظة، تمهيدا لبدء المنظومة الجديدة بعد أن تم اختيار بورسعيد لينطلق منها المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ لتكون نموذج يتم بعدها تعميم المشروع على مستوى الجمهورية طبقا لتوجيهات السيد الرئيس، كما تم في مشروعات التأمين الصحى والمحافظة الرقمية.واطلع المحافظ على معدلات العمل داخل المركز، موجها بتكثيف الجهود وسرعة إنجاز العمل، وقال المحافظ إن المشروع يعد نقلة حضارية كبري تخطو به مصر طريق الدول العالمية المتقدمة للتعامل مع الأزمات والطوارئ بمنظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات بالدولة بما يحقق سرعة رد الفعل واحتواء الأزمات الطارئة.